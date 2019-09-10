Из уфимской колонии сбежал заключенный

СЕГОДНЯ 11:44 2019-09-10T11:44:37+03:00

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Из колонии-поселения ИК-9 в Уфе сбежал 46-летний заключенный Александр Костылев. В УФСИН Башкирии сообщили, что уроженца Туймазов не обнаружили во время проверки. Его объявили в розыск, проводятся поисковые мероприятия.

Известно, что заключенный отбывал наказание по двум статьям: за хищение имущества и незаконный оборот наркотических средств. По данным "Вести-Башкортостан", беглец был осужден в 2017 году на 4 года и 7 месяцев.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Александра Костылева, просят обратиться по одному из телефонов: 8 (347) 250-64-21, 8-917-753-57-77.

ИСТОЧНИК KP.RU