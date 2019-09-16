Таксистов в Башкирии научат обслуживать незрячих пассажиров и инвалидов на колясках

СЕГОДНЯ 06:35 2019-09-16T06:35:07+03:00

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В Башкирии объявили месячник социального такси. В пресс-службе администрации Уфы пояснили, что в рамках месячника таксистам напомнят правила обслуживания незрячих пассажиров и людей на колясках.

По-видимому, толчком к проведению мероприятия послужили неприятные ситуации на транспорте, в которые последнее время неоднократно попадали инвалиды. Пример тому - история девушки-инвалида по зрению из Уфы, которую выставили из маршрутки из-за собаки-поводыря.

В мэрии города уточнили, что депутаты Курултая готовят законопроекты, которые устранят юридические противоречия в части перевозки собак-поводырей.

ИСТОЧНИК KP.RU