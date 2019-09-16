2019-09-16T07:15:50+03:00
Общество

Жители Башкирии спасли корову, упавшую в колодец

В спасательной операции пришлось задействовать трактор
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Ради спасения коровы развернули настоящую спецоперациюРади спасения коровы развернули настоящую спецоперацию
Изменить размер текста:

Очередной случай спасения животного произошел накануне, 15 сентября, в селе Михайловка Абзелиловского района Башкирии.

Около 7.30 утра местные жители перегоняли коров в табун, и одна из телок провалилась в открытый колодец старого водопровода на улице Коммунистической. Вызволить животное в одиночку владелец не мог, к счастью, на помощь пришли соседи. Одна семья даже предоставила трактор, благодаря которому удалось сдвинуть бетонное кольцо и вытащить несчастную буренку. Хозяин скотины выразил свою признательность местным жителям в соцсетях.

- Хочу выразить благодарность всем неравнодушным, кто помог вызволить животное из бетонного плена! Особую благодарность выражаю семье Мирошниковых! Огромное спасибо, что откликнулись и помогли своим трактором, сдвинув бетонное кольцо! Еще раз спасибо! Долгих лет здоровья, счастья и удачи! - написал он.

Напомним, днем ранее житель Башкирии на рыбалке спас тонущего жеребенка. Малыш совсем обессилел в борьбе с течением и едва барахтался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии водитель сбил мужчину и скрылся с места происшествия, бросив машину
В Башкирии пропал без вести 83-летний Шайхинур Арсланов
Купила два кусочка хлеба и суп: брошенная всеми бабушка из Уфы выживает с сыном-инвалидом
Таксистов в Башкирии научат обслуживать незрячих пассажиров и инвалидов на колясках
В Уфе с молотка пустят арестованные машины
Экс-игрок «Салавата Юлаева» задержан по уголовной статье
Стало известно, кто подозревается в убийстве матери и бабушки 8-месячного ребенка в Башкирии
В Башкирии двух студенток избили и ограбили иностранцы
Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии во второй половине сентября
В Башкирии привлекли 75 млн рублей, чтобы 140 семей перестали быть обманутыми дольщиками
«Совести у вас нет»: жители города в Башкирии не могут добраться до могил родственников из-за мусора