Жители Башкирии спасли корову, упавшую в колодец
Очередной случай спасения животного произошел накануне, 15 сентября, в селе Михайловка Абзелиловского района Башкирии.
Около 7.30 утра местные жители перегоняли коров в табун, и одна из телок провалилась в открытый колодец старого водопровода на улице Коммунистической. Вызволить животное в одиночку владелец не мог, к счастью, на помощь пришли соседи. Одна семья даже предоставила трактор, благодаря которому удалось сдвинуть бетонное кольцо и вытащить несчастную буренку. Хозяин скотины выразил свою признательность местным жителям в соцсетях.
- Хочу выразить благодарность всем неравнодушным, кто помог вызволить животное из бетонного плена! Особую благодарность выражаю семье Мирошниковых! Огромное спасибо, что откликнулись и помогли своим трактором, сдвинув бетонное кольцо! Еще раз спасибо! Долгих лет здоровья, счастья и удачи! - написал он.
Напомним, днем ранее житель Башкирии на рыбалке спас тонущего жеребенка. Малыш совсем обессилел в борьбе с течением и едва барахтался.
ИСТОЧНИК KP.RU