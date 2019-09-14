2019-09-14T09:59:33+03:00
Общество

Житель Башкирии спас тонущего жеребенка

Животное совсем обессилело в воде
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Спасенный жеребенок быстро оправился от пережитого стресса и стал позировать на камеруСпасенный жеребенок быстро оправился от пережитого стресса и стал позировать на камеру
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Житель Башкирии Фанис Ахмедзянов рыбачил на реке Уфимке, когда заметил в воде жеребенка. Бедное животное совсем обессилело в попытках выбраться на берег. Мужчина поспешил на помощь. Сначала он позвонил спасателям и попробовал объяснить, куда приехать, но это оказалось не так просто, а жеребенок уже едва барахтался. Тогда Фанис решил вызволять животное самостоятельно. Жеребенок оказался тяжелым, но мужчина смог обвязать его веревкой и вытащить на берег.

На суше малыш немного отдохнул вместе со своим спасителем, а потом поднялся на ножки и потрусил в сторону деревни, из которой, по-видимому, и убежал.

- Думаю, до дома дойдет и хозяин его найдет, - объяснил мужчина на видео.

Запись спасения жеребенка покорила пользователей соцсетей. Комментаторы заметили, что поступок мужчины достоин уважения.

Житель Башкирии на рыбалке спас жеребенка.Анастасия КУЗНЕЦОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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