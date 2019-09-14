Житель Башкирии спас тонущего жеребенка
Житель Башкирии Фанис Ахмедзянов рыбачил на реке Уфимке, когда заметил в воде жеребенка. Бедное животное совсем обессилело в попытках выбраться на берег. Мужчина поспешил на помощь. Сначала он позвонил спасателям и попробовал объяснить, куда приехать, но это оказалось не так просто, а жеребенок уже едва барахтался. Тогда Фанис решил вызволять животное самостоятельно. Жеребенок оказался тяжелым, но мужчина смог обвязать его веревкой и вытащить на берег.
На суше малыш немного отдохнул вместе со своим спасителем, а потом поднялся на ножки и потрусил в сторону деревни, из которой, по-видимому, и убежал.
- Думаю, до дома дойдет и хозяин его найдет, - объяснил мужчина на видео.
Запись спасения жеребенка покорила пользователей соцсетей. Комментаторы заметили, что поступок мужчины достоин уважения.
Житель Башкирии на рыбалке спас жеребенка.Анастасия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU