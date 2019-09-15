2019-09-15T19:58:23+03:00
Происшествия

Стало известно, кто подозревается в убийстве матери и бабушки 8-месячного ребенка в Башкирии

Полицейские объявили предполагаемого душегуба в розыск
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото с ориентировкифото с ориентировки
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Полицейские объявили в розыск жители Башкирии, который подозревается в двойном убийстве. Напомним, преступления произошло в деревне Шигайкулбаш Буздякского района. До сих пор остававшийся неизвестным, мужчина убил 35-летнюю женщину и ее мать. В доме также находился 8-месячный ребенок, но его душегуб не тронул. Сейчас малыш находится в приюте.

Правоохранители подозревают в убийстве 33-летнего уроженца Салаватского района Кызаева Рамиля Рафиковчиа. В ориентировке сообщается, что мужчина прописан в деревне Кусилярово. Полицейские проверяют его по всем возможным учетам, вплоть до сверки с неопознанными телами погибших. По одной из версий, к преступлению может быть причастен бывший муж 35-летней убитой – является ли им разыскиваемый, пока неизвестно.

Приметы: на вид 30-35 лет, рост – 168-170 см, среднее телосложение, короткие волосы, карие глаза, прилегающие уши, злоупотребляет алкоголем. Подозреваемый был одет в черную куртку, синие брюки, черные ботинки и свитер.

Жителям республики рекомендуют быть предельно бдительными и осторожными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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