В Башкирии неизвестный расправился с женщиной и ее матерью – убийство произошло на глазах 8-месячного ребенка

СЕГОДНЯ 13:29 2019-09-15T13:58:08+03:00

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Накануне в деревне Шигайкулбаш Буздякского района неизвестный убил женщину и ее пожилую мать в собственном доме. В этот момент там также находился 8-месячный малыш. Тела были обнаружены в ту же ночь.

Известно, что одной из погибших было 35 лет. Именно ее ребенок в ту злополучную ночь находился в доме. Преступник никак ему не навредил. Грудничка передали в приют – по данным издания UfacityNews.ru, родственников у семьи нет.

Рядом с домом криминалисты обнаружили топор – предположительно, орудие убийства или взлома, а также колбасу и водку. По словам местных жителей, недавно к семье приезжал отец ребенка и по совместительству бывший муж 35-летней убитой женщины. Правоохранители, уже возбудившие уголовное дело, проверяют его возможную причастность к преступлению.

– В настоящее время следователями совместно с сотрудниками уголовного розыска устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, а также осуществляется розыск подозреваемого, – прокомментировали в региональном Следкоме.

ИСТОЧНИК KP.RU