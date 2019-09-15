Стало известно, какая погода ждет жителей Башкирии во второй половине сентября

СЕГОДНЯ 18:15 2019-09-15T18:15:57+03:00

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Середина сентября четко делит погоду в Башкирии на «тепло» и «холодно» и завершает период бабьего лета. Термометр больше не покажет выше +20 градусов. Самое время доставать куртки, пальто и зонты.

Осадки начнутся уже завтра, 16 сентября. Под аккомпанементы дождя пройдет едва ли не весь месяц. Солнце со временем все реже будет показываться из туч и облаков. Начнутся грозы и сильные ветра. Максимально высокая температура на грядущие семь дней – 18 градусов тепла. Особенно холодно станет к выходным, когда столбик термометра упадет до отметки в 8 градусов.

Концу сентября, с 23 по 29, так же нечем будет порадовать жителей республики. Первый день рабочей начнется почти что с нулевой температуры. К середине недели установиться относительное тепло – 14-16 градусов, – однако вряд ли его удастся ощутить из-за непрекращающихся дождей. Единственным «сухим» днем станет воскресенье, 29 сентября.

Кстати, МЧС объявило штормовое предупреждение на ближайшие сутки. Синоптики прогнозируют порывистый ветер до 18 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU