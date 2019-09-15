На территории Башкирии объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра

СЕГОДНЯ 12:54 2019-09-15T12:54:47+03:00

МЧС не рекомендуют во время порывов выходить на улицу

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В республиканском МЧС объявили штормовое предупреждение не территории Башкирии. Порывы ветра достигнут 18 метров в секунду.

Экстренное ведомство со ссылкой на синоптиков сообщает, что с 20:00 15 сентября до 20:00 16 сентября в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. По республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных. В отдельных районах возникнут грозы.

Южный и юго-западный ветер может достигнуть порывов до 18 метров в секунду. В «спокойное» время его скорость сохранится в рамках 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит 8-13 градусов тепла. При прояснении возможно резкое понижение до +3. Днем столбик термометра будет колебаться между 12 и 17 градусами.

Отдельные участки автодорог застелет туман, в связи с чем ухудшится видимость до 500-1000 метров.

Управление МЧС рекомендует оставаться в помещениях при усилении ветра. На улице не стоит прятаться около стен домов из-за возможного падения шифера или других материалов. То же самое относится и к остановочным павильонам, рекламным щитам и строящихся зданий.

ИСТОЧНИК KP.RU