2019-09-15T10:46:50+03:00
Происшествия

В Башкирии КамАЗ опрокинулся в кювете – водитель погиб

Шофер не справился с управлением на повороте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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В Калтасинком районе Башкирии накануне произошло ДТП, в котором погиб водитель. Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, трагический инцидент случился на улице Центральной деревни Старые Калтасы.

Шофер, 38-летний житель Пермского край, за рулем КамАЗа не справился с управлением на повороте и вылетел в кювет, где многотонная машина повалилась на крышу. Водитель несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

За минувшие сутки, по данным дорожной полиции, на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых три человека погибли и 17 – получили травмы.

Еще два происшествия со смертельным исходом – и оба с участием пешеходов – произошли в Толбазах и Салавате.

ИСТОЧНИК KP.RU

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