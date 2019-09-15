В Башкирии КамАЗ опрокинулся в кювете – водитель погиб
В Калтасинком районе Башкирии накануне произошло ДТП, в котором погиб водитель. Как сообщает пресс-служба ГИБДД республики, трагический инцидент случился на улице Центральной деревни Старые Калтасы.
Шофер, 38-летний житель Пермского край, за рулем КамАЗа не справился с управлением на повороте и вылетел в кювет, где многотонная машина повалилась на крышу. Водитель несовместимые с жизнью травмы и погиб до приезда бригады скорой помощи.
фото: ГИБДД по РБ
За минувшие сутки, по данным дорожной полиции, на дорогах Башкирии зафиксировано 13 ДТП, в которых три человека погибли и 17 – получили травмы.
Еще два происшествия со смертельным исходом – и оба с участием пешеходов – произошли в Толбазах и Салавате.
ИСТОЧНИК KP.RU