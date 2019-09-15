На дорогах Башкирии насмерть сбили двух человек
Вчера, 14 сентября, произошло два наезда на пенсионеров с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.
Первый случай был зафиксирован днем в селе Толбазы Аургазинского района. 32-летний местный житель за рулем «четверки» сбил 74-летнего мужчину на улице Ленина. Пенсионер пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда пострадавший еще был жив. Медики даже успели перенести его в машину «скорой», однако по пути в больницу он скончался.
фото: ГИБДД по РБ
Второй трагический инцидент произошел в городе Салавате. Там на улице Ленинградской 28-летний парень, управлявший Kia Rio, сбил 62-летнюю женщину. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте, хотя поблизости находилась «зебра». Пенсионерка погибла на месте происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU