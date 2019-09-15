2019-09-15T09:10:50+03:00
Происшествия

На дорогах Башкирии насмерть сбили двух человек

В одном из случаев погибший переходил проезжую часть в неположенном месте
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД по РБфото: ГИБДД по РБ
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Вчера, 14 сентября, произошло два наезда на пенсионеров с летальным исходом. Об этом сообщает пресс-служба региональной госавтоинспекции.

Первый случай был зафиксирован днем в селе Толбазы Аургазинского района. 32-летний местный житель за рулем «четверки» сбил 74-летнего мужчину на улице Ленина. Пенсионер пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. После наезда пострадавший еще был жив. Медики даже успели перенести его в машину «скорой», однако по пути в больницу он скончался.

фото: ГИБДД по РБ

фото: ГИБДД по РБ

Второй трагический инцидент произошел в городе Салавате. Там на улице Ленинградской 28-летний парень, управлявший Kia Rio, сбил 62-летнюю женщину. Она пыталась перейти дорогу в неположенном месте, хотя поблизости находилась «зебра». Пенсионерка погибла на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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