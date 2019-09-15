В Башкирии рядом с жилыми домами засекли медведя

СЕГОДНЯ 09:57 2019-09-15T10:08:21+03:00

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В Зианчуринском районе Башкирии водитель заснял на камеру молодого медведя, который бежал вблизи жилых домов. Видео было опубликовано в соцсети.

Инцидент произошел недалеко от деревни Утягулово. Автомобилист ехал по проселочной дороге и вдруг увидел косолапого, который во весь опор мчался по обочине. Мужчина сразу же достал камеру и начал следить за диким животным. Погоня длилась до тех пор, пока мишка не догадался свернуть в чисто поле, подальше от назойливого водителя.

Когда видео появилось в социальных сетях, многие пользователи упрекнули автора ролика в том, что тот, преследуя зверя, пугает его. Однако в ответ один из комментаторов справедливо отметил, что в этом ничего плохого нет: как-никак медведь держал свой путь совсем рядом с населенным пунктом – на другой стороне дороги можно разглядеть жилые дома. Также в комментариях житель Башкирии иронично обыграл вечную историю с плохими дорогами, предположив, что медведь перешел на бездорожье совсем не потому что его напугал водитель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.ufa.kp.ru/video/embed/732137" frameborder="0"></iframe> Медведь в Зианчуринском районе Башкирии // 15.09.! другой источник

– Даже медведям некомфортно бежать по таким дорогам, – покуражился пользователь.

На выходных случаи с участием животных часто становятся достоянием общественности. Так, накануне неравнодушный рыбак из Башкирии спас тонущего жеребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU