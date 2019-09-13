2019-09-13T09:04:36+03:00
Общество

Очевидцы заметили дым над «Уфа-Ареной»

Обеспокоенные горожане обратились в пожарную службу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.comфото: instagram.com
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Сегодня утром, 13 сентября, «задымилась» «Уфа-Арена». Звонок в дежурную часть федеральной противопожарной службы поступил в 7:30. Очевидец сообщил о задымлении на крыше спортивного комплекса.

Бригада пожарных выяснила, что никаких очагов возгорания нет. Тревога оказалась ложной. То, что увидели горожане, – всего лишь пар, вызванный испарением влаги от системы охлаждения ледового поля. Все технические службы «Уфа-Арены» работают в штатном режиме.

фото: instagram.com

фото: instagram.com

Напомним, вчера «Салават Юлаев» сыграл свой первый матч в текущем сезоне в стенах родного ледового дворца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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