Очевидцы заметили дым над «Уфа-Ареной»
Обеспокоенные горожане обратились в пожарную службу
фото: instagram.com
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Сегодня утром, 13 сентября, «задымилась» «Уфа-Арена». Звонок в дежурную часть федеральной противопожарной службы поступил в 7:30. Очевидец сообщил о задымлении на крыше спортивного комплекса.
Бригада пожарных выяснила, что никаких очагов возгорания нет. Тревога оказалась ложной. То, что увидели горожане, – всего лишь пар, вызванный испарением влаги от системы охлаждения ледового поля. Все технические службы «Уфа-Арены» работают в штатном режиме.
фото: instagram.com
Напомним, вчера «Салават Юлаев» сыграл свой первый матч в текущем сезоне в стенах родного ледового дворца.
ИСТОЧНИК KP.RU