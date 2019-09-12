«Салават Юлаев» всухую проиграл первый домашний матч сезона

«Салават Юлаев» не сумел порадовать своих болельщиков в первом матче на родной «Уфа-Арене» в сезоне 2019/2020. «Автомобилист», который нынешний сезон начал по курсу прошлого, продолжает крошить всех соперников на своем пути. Банда Мартемьянова не обращала внимания ни на серьезную фанатскую поддержку, ни на великолепного Метсолу в воротах уфимцев – 0:2

ДВА ПАЦАНА В СОСТАВЕ

Николай Цулыгин не заготовил каких-либо сюрпризов. Наигранный в межсезонье состав предсказуем и особых перестановок не требует. Схема работает – в стартовых четырех матчах добыто три победы. Старт уже сейчас вполне можно считать успешным, особенно учитывая, как заиграли новички. В большей степени это, конечно же, касается Никиту Сошникова, который сразу же вырвался в лучшие бомбардиры команды. Но всем этим новым лицам предстояло дебютировать перед большой уфимской публикой по-настоящему. Все-таки на предсезонных матчах не было такого бешеного ажиотажа.

В одном из моментов Максим Майоров потерял клюшкуФото: Рустем АХУНОВ

Свою команду в столице Башкирии заждались. Люди начали стягиваться ко входам арены уже за час до начала матча. Все без исключения ждали победы и были уверены в ней. «Автомобилист» почему-то до сих причисляется к сопернику ниже уровнем.

Визуально никакого волнения на лицах «юлаевских» игроков не читалось. Но было понятно, кто переживал больше всего – два совсем юных 17-летних воспитанника Амиров и Мухамадуллин попали в состав. Для них эта игра против «Автомобилиста» становилась началом большой и, как хочется верить, большой карьеры. Оба, к слову, уже на карандашах скаутов североамериканских клубов.

МАТЧ ВРАТАРЕЙ

Похоже, «Салават Юлаев» слишком хотел показать себя, и это сыграло плохую роль. Гости первые два периода полностью контролировали ход матча. Еще и шайба Доуса на 12-й минуте помогла оформить им отличный задел. Уфимцы комбинировали, но в финальной стадии атак постоянно стреляли куда-то мимо.

В третьем периоде «Автомобилист» периодически устраивал атаки у ворот хозяевФото: Рустем АХУНОВ

Мартемьянов провел классную подготовительную работу – его команда всерьез разрушала игру хозяев. В итоге, главным действующим лицом в составе зеленых стал Юха Метсола. Вратарь стабильно демонстрировал чудеса ловкости и реакции. Именно его игра помогла дожить до третьего периода и оставаться с шансами на спасение.

В заключительные 20 минут «юлаевцы» наконец-то нащупали подходы, но вдруг на пути выросла другая проблема – Якуб Коварж. Чешский голкипер, похоже, решил показать, что он ничем не хуже Метсолы и также в одиночку способен тащить матчи. И так уфимские легионеры пытались его пробить, и сяк. Сошников пристреливался с самых разных позиций, но тот все доставал.

Иностранное звено «Салавата» так и не смогло забитьФото: Рустем АХУНОВ

Ну а кульминацией стал эпизод на 58-й минуте. Сначала новичок «Салавата» Маннинен из убойной позиции угодил в штангу, а уже в следующей же ответной атаке «Автомобилист» руками Секстона в быстром прорыве забил второй гол. После этого ловить хозяевам уже было нечего.

ПРОСТО НЕ ПОВЕЗЛО

- Была хорошая, насыщенная и очень напряженная игра, в которой мы, к сожалению, не смогли взять очки, хотя для этого были предпосылки и хорошие моменты, - сказал после матча главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин. – Где-то оборона соперника сыграла здорово, а в остальных случаях просто шикарно сыграл вратарь. Сегодня спортивной бог был не на нашей стороне, но при этом у ребят была полная самоотдача – они старались и бились. Чуть-чуть не хватило главного – забить гол.

Николай Цулыгин отметил игру вратаря «Автомобилиста»Фото: Рустем АХУНОВ

В целом, согласиться со специалистом можно. Игра «Салавата Юлаева», несмотря на недобор моментов и большой процент брака при бросках по поворотам, все-таки не оставила какого-то негативного впечатления. Вполне такой боевой матч, в котором попросту сильнее оказался соперник. Да и «Автомобилисту» стоит оставить должное – в начале сезона екатеринбуржцы смотрятся мощно и по праву сейчас являются лидерами всего чемпионата.

Что же касается «юлаевцев», то победы точно придут, к тому же домашняя серия только-только началась. Уже 14 сентября в гости приезжает хабаровский «Амур».