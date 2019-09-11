В Уфе не смогли выбрать подрядчика для капитального ремонта 103 домов

СЕГОДНЯ 18:37 2019-09-11T18:37:34+03:00

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Подрядчика для капитального ремонта 103 домов в Уфе не удалось выбрать с первого раза. На аукцион никто не подал заявку, сообщает РБК-Уфа.

В итоге властям пришлось объявить повторный тендер на 4 октября. Пока условия торгов те же. Победителю аукциона придется отремонтировать дома от пяти до 12 этажей в высоту: привести в порядок лестничные клетки, лифты и холлы при квартирах.

Стоит отметить, что буквально сегодня, 11 сентября, Радий Хабиров проинспектировал дворы в нескольких районах Уфы. После поездки он обратился к жителям Башкирии в соцсетях, пообещав, прийти "в каждый двор и каждый подъезд", чтобы сделать их "лучше, чище и комфортнее".

ИСТОЧНИК KP.RU