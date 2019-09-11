Радий Хабиров намерен посетить каждый двор и подъезд в Башкирии

СЕГОДНЯ 14:44 2019-09-11T14:49:57+03:00

Об этом врио главы Башкирии заявил после рабочей поездки по Уфе

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 11 сентября, Радий Хабиров проинспектировал придомовые территории в нескольких районах Уфы. После рабочей поездки он написал на своих страницах в соцсетях, что не собирается останавливаться на достигнутом.

– Мы придём в каждый двор и каждый подъезд и сделаем их лучше, чище и комфортнее, – заявил врио главы Башкирии.

Хабиров также выразил облегчение в связи с окончанием выборов, после которых он «зализывал раны» и приходил в себя от «обрушившегося доверия жителей».

Тем временем в пресс-службе руководителя региона сообщили, что со следующего года будут введены так называемые гранты Главы Башкирии на благоустройство дворов. В Уфе путем голосования жителей определяться восемь придомовых территорий, на облагораживание каждой из которых выделят около пяти миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU