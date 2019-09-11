2019-09-11T11:24:36+03:00
Происшествия

В уфимском дендропарке обнаружили труп женщины

Страшную находку сделали прохожие
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В полицию обратился очевидецВ полицию обратился очевидец
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В уфимский отдел полиции накануне вечером обратился горожанин. Он сообщил, что в Непейцеровском дендропарке обнаружено тело женщины. Труп был найден в лесном массиве.

Личность погибшей пока не установлена. По предварительной информации, женщина умерла несколько дней назад. Об этом «Вести Башкортостан» рассказал источник в правоохранительных органах.

Тело неизвестной направили на судебно-медицинскую экспертизу, где специалисты определят причину смерти. После этого будет принято процессуальное решение.

Напомним, неделю назад жители Стерлитамакского района нашли мертвой женщину, которая пропала около пяти месяцев назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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