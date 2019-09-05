2019-09-05T08:44:28+03:00
Происшествия

В Башкирии обнаружили труп без вести пропавшей женщины

Погибшая была объявлена в розыск этой весной
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Женщина не смогла выбраться из лесаЖенщина не смогла выбраться из лесаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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12 апреля в розыск была объявлена 71-летняя жительница деревни Кучербаево Стерлитамакского района. Она пошла в лес, и с тех пор ее никто не видел. В поисках участвовала полиция. Правоохранители долгое время не могли найти пенсионерку.

На днях стало известно, что женщину почти пять месяцев спустя нашли мертвой. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, скелетированный труп был обнаружен в лесном массиве в одном километре от деревни Сунгур, располагающейся рядом с населенным пунктом, в котором жила пенсионерка. По всей видимости, она забрела в чащу и не смогла найти обратный путь. Тело направили на судмедэкспертизу для установления причины смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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