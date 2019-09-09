2019-09-09T09:10:39+03:00
Общество

Супруг скончавшейся уфимки рассказал правду о ее смерти

Мужчина также возмутился слухами вокруг трагедии
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Накануне стало известно о смерти матери двоих детей. Все случилось в ночь на четверг, 5 сентября. Без мамы остались две дочки. После похорон супруг женщины написал на своей странице в социальной сети: «От нас уходят только лучшие».

До последнего времени о причинах смерти уфимки ничего не было известно. Ситуацию прояснил ее муж.

– Во сне она умерла, сердце остановилось, тромб, – пояснил журналистам ufa1.ru Евгений.

Мужчина также возмутился распространяющимися слухами о смерти жены. Он недоумевает, почему именно его личная трагедия стала предметом широкого обсуждения: «И так тяжело, а тут пишут чуть ли не со всей страны!» – негодует уфимец.

ИСТОЧНИК KP.RU

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