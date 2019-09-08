«От нас уходят только лучшие»: жители Башкирии скорбят по погибшей матери двоих детей

СЕГОДНЯ 16:25 2019-09-08T16:52:47+03:00

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На днях в Башкирии обнаружили тело матери двоих детей. О том, что женщина скончалась, стало известно в ночь на четверг, 5 сентября. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, дома у нее остались любящий муж и две девочки.

Накануне женщину похоронили. В некрологе, опубликованном в социальных сетях, муж женщины написал: «От нас уходят только лучшие».

О причинах смерти жительницы Башкирии достоверно ничего не известно. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, семейная пара воспитывала двоих дочерей, которые в одночасье остались без мамы.

«Комсомольская правда –Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшейся женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU