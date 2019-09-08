«От нас уходят только лучшие»: жители Башкирии скорбят по погибшей матери двоих детей
На днях в Башкирии обнаружили тело матери двоих детей. О том, что женщина скончалась, стало известно в ночь на четверг, 5 сентября. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, дома у нее остались любящий муж и две девочки.
Накануне женщину похоронили. В некрологе, опубликованном в социальных сетях, муж женщины написал: «От нас уходят только лучшие».
О причинах смерти жительницы Башкирии достоверно ничего не известно. Как сообщает Башкирское спутниковое телевидение, семейная пара воспитывала двоих дочерей, которые в одночасье остались без мамы.
«Комсомольская правда –Уфа» приносит искренние соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшейся женщины.
ИСТОЧНИК KP.RU