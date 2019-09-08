2019-09-08T12:58:08+03:00
Происшествия

«Никто и никогда не заменит тебя»: погибшую в Уфе девушку похоронят в день ее 17-летия

Уфимка скончалась в ДТП в минувшую субботу
Павел КРАЙНОВ
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Погибшую в смертельном ДТП в Уфе в ночь на субботу девушку похоронят в понедельник, 9 сентября. Как стало известно «Комсомолке», похороны состоятся в день рождения Регины Г. – ей должно было исполнится 17 лет.

«Малышка моя, я всегда буду любить тебя. Мне никто и никогда не заменит тебя. В тысячи не найти даже капли», - скорбит о погибшей подруга девушки Ксения И.

Напомним, жительница Старых Турбаслов находилась в машине, которая протаранила электроопору на улице Зеленая роща. ВАЗ-21099 под управлением 27-летнего жителя Старых Черкассов вылетел с дороги. В результате аварии погибла 16-летняя девушка и сам водитель. Еще двое молодых людей, 22-летний Александр Ф. и 19-летняя Яна И. получили серьезные травмы. Парень сейчас находится в коме, он в тяжелом состоянии. Девушка в сознании, но ее состояние также расценивается как тяжелое.

Ранее в пресс-службе ГИБДД по Башкирии сообщали, что в 2016 году водитель был лишен прав за пьяную езду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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