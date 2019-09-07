Стали известны личности погибших и пострадавших при столкновении "Лады" с электроопорой в Уфе

СЕГОДНЯ 10:32 2019-09-07T10:32:31+03:00

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Страшная авария случилась в ночь на 7 сентября на улице Зеленая роща в Уфе. 27-летний парень на ВАЗ-21099 протаранил электроопору, стоявшую справа от дороги. Скорость была такой, что от удара машину буквально намотало на столб.

Сидевший за рулем Салават К. из Старых Черкассов погиб на месте происшествия, как и его пассажирка. В ГИБДД Башкирии не смогли сразу установить личность девушки, но как удалось узнать "Комсомольской правде - Уфа", погибшей оказалась 17-летняя Регина Г., жительница Старых Турбаслов. Вместе с ними в салоне "Лады" находились 22-летний Александр Ф. и 19-летняя Яна И.. Молодой человек сидел рядом с водителем, он получил тяжелые травмы и сейчас находится в коме. Вторая девушка тоже в больнице в тяжелом состоянии. Она в сознании, но ничего не помнит о произошедшей трагедии.

Напомним, что по данным ГИБДД, водитель авто в 2016 году был лишен прав за пьяное вождение.

22-летний Александр и 19-летняя Яна получили серьезные травмы. Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU