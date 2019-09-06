В центре Уфы под землю угодил грузовик

СЕГОДНЯ 19:08 2019-09-06T19:08:27+03:00

В Уфе «Камаз» колесом провалился под землю

Изменить размер текста: A A

В центре Уфы грузовик провалился колесом в яму.

По данным столичного Управления гражданской защиты, необычный инцидент произошел рядом с зданием по адресу улица Пархоменко, 177. Тяжелая машина, груженная песком, правым передним колесом угодила в яму, которая по неизвестным причинам образовалась прямо посреди проезжей части.

Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего автомобиль мог провалиться под землю. На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала».

Напомним, что ранее в Уфе образовался карстовый провал на месте, где зимой 2016 года под землю угодила «Лада Калина»

ИСТОЧНИК KP.RU