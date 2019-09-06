В центре Уфы под землю угодил грузовик
Инцидент произошел на улице Пархоменко
В Уфе «Камаз» колесом провалился под землю
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В центре Уфы грузовик провалился колесом в яму.
По данным столичного Управления гражданской защиты, необычный инцидент произошел рядом с зданием по адресу улица Пархоменко, 177. Тяжелая машина, груженная песком, правым передним колесом угодила в яму, которая по неизвестным причинам образовалась прямо посреди проезжей части.
Сейчас эксперты устанавливают, из-за чего автомобиль мог провалиться под землю. На место оперативно выехали сотрудники «Уфаводоканала».
Напомним, что ранее в Уфе образовался карстовый провал на месте, где зимой 2016 года под землю угодила «Лада Калина»
ИСТОЧНИК KP.RU