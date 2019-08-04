2019-08-04T07:25:08+03:00
Общество

«Калина возвращается»: в уфимском дворе, где под землю ушла машина, вновь провалился грунт

Жители многоэтажки обеспокоены
Рустем АХУНОВ
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В Уфе вновь случился провал грунтаВ Уфе вновь случился провал грунта
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В уфимском дворе по улице Интернациональной, где в 2016 году под землю ушла «Лада Калина», вновь обвалилась земля.

Примечательно, что фотографии нового карстового провала выложила семья Крашенниковых – именно их автомобиль угодил в карстовый провал в конце 2016 года. Новая яма появилась на месте прошлого провала.

- «Калина» возвращается, - недвусмысленно подписал фотографию бывший владелец отечественной легковушки.

Напомним, что необычный инцидент, прогремевший на всю страну, произошел во дворе уфимской многоэтажки по улице Интернациональная, 193/2 в ноябре 2016 года. Тогда земля в прямом смысле этого слова обвалилась под колесами припаркованной легковушки. Машина улетала в провал буквально за несколько минут. Найти ее так и не смогли. К счастью, никто из людей не пострадал. Власти успокоили жителей дома и объяснили, что провал не угрожает целостности девятиэтажного дома.

Яма образовалась на том же месте

Яма образовалась на том же месте

ИСТОЧНИК KP.RU

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