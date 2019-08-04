«Калина возвращается»: в уфимском дворе, где под землю ушла машина, вновь провалился грунт

СЕГОДНЯ 07:10 2019-08-04T07:25:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В уфимском дворе по улице Интернациональной, где в 2016 году под землю ушла «Лада Калина», вновь обвалилась земля.

Примечательно, что фотографии нового карстового провала выложила семья Крашенниковых – именно их автомобиль угодил в карстовый провал в конце 2016 года. Новая яма появилась на месте прошлого провала.

- «Калина» возвращается, - недвусмысленно подписал фотографию бывший владелец отечественной легковушки.

Напомним, что необычный инцидент, прогремевший на всю страну, произошел во дворе уфимской многоэтажки по улице Интернациональная, 193/2 в ноябре 2016 года. Тогда земля в прямом смысле этого слова обвалилась под колесами припаркованной легковушки. Машина улетала в провал буквально за несколько минут. Найти ее так и не смогли. К счастью, никто из людей не пострадал. Власти успокоили жителей дома и объяснили, что провал не угрожает целостности девятиэтажного дома.

Яма образовалась на том же месте

ИСТОЧНИК KP.RU