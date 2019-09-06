В Уфе студентку сбил водитель на легковушке

СЕГОДНЯ 14:30 2019-09-06T14:31:12+03:00

По словам автомобилиста, пострадавшая пересекала проезжую часть на «красный»

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В столице Башкирии под колеса автомобиля угодила 16-летняя девушка. Об инциденте сообщили в городской ГИБДД. 21-летний водитель ехал по Уфимскому шоссе на «Ладе Гранта» и сбил студентку.

Девушка получила различные травмы и была доставлена в больницу. Ей удалось избежать серьезных повреждений и после оказания медпомощи ее отпустили домой.

Водитель сказал инспекторам, что пострадавшая выбежала на дорогу на запрещающий сигнал светофора.

Напомним, вчера вечером произошло трагическое ДТП, унесшее жизнь мужчины. Погибший шел по проезжей части в попутном с машиной направлении.

ИСТОЧНИК KP.RU