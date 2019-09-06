2019-09-06T07:53:06+03:00
Происшествия

В Башкирии под колесами машины погиб мужчина – он шел по проезжей части

Водитель не заметил человека на дороге
Владислав КАЗАНЦЕВ
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От удара у легковушки треснуло лобовое стеклоОт удара у легковушки треснуло лобовое стекло
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Минувшей ночью в Учалах под колесами автомобиля погиб пожилой мужчина. О трагическом инциденте рассказали в пресс-службе региональной ГИБДД. 31-летний местный житель двигался по улице Энергетиков за рулем «Лады Гранта», когда совершил наезд на 65-летнего пенсионера. В результате сильного удара треснуло лобовое стекло легковушки. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался до приезда медиков.

Водитель рассказал инспекторам, что погибший шел по проезжей части в попутном направлении. На одежде пожилого мужчины не было никаких светоотражающих элементов, и автомобилист попросту не заметил его на дороге.

Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 14 ДТП, в которых один человек погиб и 15 пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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