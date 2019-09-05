«Постоянно кричит по ночам»: трехлетняя малышка из Башкирии, ставшая жертвой бойцовской собаки, до сих пор не может прийти в себя

СЕГОДНЯ 18:32 2019-09-05T18:32:35+03:00

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Громкая история с нападением бойцовской собаки на трехлетнюю девочку в Стерлитамаке получила продолжение. Как рассказали родители малышки корреспондентам Life.ru, в местном отделе полиции им отказали в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 29 июля в Стерлитамаке на улице Дружбы собака бойцовской породы набросилась на ребенка и вцепилась в малышку мертвой хваткой. Полный боли и страха крик ребенка разносился по всей округе, пока взрослые мужчины не разжали пасть пса и не оттащили его в сторону.

Спустя месяц после инцидента маме девочки сообщили, что к уголовной ответственности хозяина собаки привлекать не собираются. По словам женщины, он продолжает выгуливать своего саффордширского терьера без намордника.

После того злополучного дня изменилась и сама девочка. Она до сих пор не может оправиться от пережитого ужаса. По словам родителей ребенка, ей сейчас необходима помощь психолога – малышка стала пугаться любого шороха. Даже от голубей девочка будто шарахается.

- Дочка постоянно ночью кричит и ведёт себя совсем по-другому, - рассказала ее мама изданию Life.ru.

После нападения бойцовского пса у ребенка на бедре осталась жуткая рана, которая до сих пор до конца не затянулась.

ИСТОЧНИК KP.RU