2019-09-04T15:30:58+03:00
Общество

В УГАТУ официально представили нового ректора

Руководить университетом будет Сергей Новиков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: пресс-служба УГАТУфото: пресс-служба УГАТУ
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Накануне в Уфимском авиационном институте представили нового ректора. Им стал экс-чиновник Сергей Новиков.

Согласно приказу Минобра, 5 сентября должность ректора УГАТУ освободит Николай Криони. Новиков, который и сам является выпускником университета, вступит в должность в качестве временно исполняющего обязанности на следующий день, 6 сентября. В приветственном слове на встрече с коллективом вуза новый ректор отметил, что искренне надеется, что накопленные им компетенции пойдут «во благо родного вуза».

Напомним, Новиков четыре года был главой регионального Минэкономразвития. В августе он оставил этот пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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