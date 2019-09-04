В УГАТУ официально представили нового ректора
Накануне в Уфимском авиационном институте представили нового ректора. Им стал экс-чиновник Сергей Новиков.
Согласно приказу Минобра, 5 сентября должность ректора УГАТУ освободит Николай Криони. Новиков, который и сам является выпускником университета, вступит в должность в качестве временно исполняющего обязанности на следующий день, 6 сентября. В приветственном слове на встрече с коллективом вуза новый ректор отметил, что искренне надеется, что накопленные им компетенции пойдут «во благо родного вуза».
Напомним, Новиков четыре года был главой регионального Минэкономразвития. В августе он оставил этот пост по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU