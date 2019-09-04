В УГАТУ официально представили нового ректора

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-04T15:30:58+03:00

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Накануне в Уфимском авиационном институте представили нового ректора. Им стал экс-чиновник Сергей Новиков.

Согласно приказу Минобра, 5 сентября должность ректора УГАТУ освободит Николай Криони. Новиков, который и сам является выпускником университета, вступит в должность в качестве временно исполняющего обязанности на следующий день, 6 сентября. В приветственном слове на встрече с коллективом вуза новый ректор отметил, что искренне надеется, что накопленные им компетенции пойдут «во благо родного вуза».

Напомним, Новиков четыре года был главой регионального Минэкономразвития. В августе он оставил этот пост по собственному желанию.

ИСТОЧНИК KP.RU