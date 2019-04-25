Министр экономического развития Башкирии ушел в отставку

СЕГОДНЯ 18:17 2019-04-25T18:17:25+03:00

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Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков уйдет со своей должности. Об этом стало известно на традиционном Инвестиционном часе, который проходил в здании Правительства республики.

Радий Хабиров лично объявил об отставке и поблагодарил Новикова за многолетний труд, пожелав успехов на новом месте работы. На прощание чиновника наградили почетным званием заслуженный экономист республики Башкортостан.

Напомним, Новиков был министром на протяжении почти четырех лет. Где он продолжит свою карьеру дальше, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU