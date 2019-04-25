2019-04-25T18:17:25+03:00
Политика

Министр экономического развития Башкирии ушел в отставку

Об этом объявил врио главы региона Радий Хабиров
Рустам МАКСЮТОВ
Поделиться:
Фото: Минэкономразвития БашкирииФото: Минэкономразвития Башкирии
Изменить размер текста:

Министр экономического развития Башкирии Сергей Новиков уйдет со своей должности. Об этом стало известно на традиционном Инвестиционном часе, который проходил в здании Правительства республики.

Радий Хабиров лично объявил об отставке и поблагодарил Новикова за многолетний труд, пожелав успехов на новом месте работы. На прощание чиновника наградили почетным званием заслуженный экономист республики Башкортостан.

Напомним, Новиков был министром на протяжении почти четырех лет. Где он продолжит свою карьеру дальше, пока неизвестно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Уфе выделят землю под строительство хосписа
Телеканал «Вся Уфа» запускает новое семейное ток-шоу
«Салават Юлаев» подпишет новый контракт с Метсолой
Число пострадавших после распыления газа в башкирской школе возросло
В Башкирии следователи проверят обстоятельства падения девочки в канализационный люк
В Уфе осудят сотрудника ЧОПа за избиение вора в магазине
Уфимский бизнесмен провернул аферу на 60 миллионов и скрылся в Австрии
Последний раз телефон был доступен в понедельник: в Уфе дочь разыскивают пропавшую мать
В Уфе обнаружили тело пропавшего 31-летнего Руслана Ильясова
В Башкирии ученик распылил перцовый баллончик в школьном туалете: 16 детей доставлены в больницу
В Уфе прохожие в лесу нашли человеческий скелет
«Резко побелел, стал слабеньким»: у четырехлетнего уфимца после обследования диагностировали рак
У бывшего полицейского из Уфы изъяли имущества на 34 миллиона