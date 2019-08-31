Мать двоих детей, расправившуюся с годовалым сыном в Башкирии затравили в соцсетях

СЕГОДНЯ 20:07 2019-08-31T20:07:02+03:00

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Вся Башкирия следит за историей с убийством годовалого ребенка в селе Исмайлово Дюртюлинского района. Напомним, что с годовалым Тимуром расправилась собственная мать из-за того, что ей нечем было его кормить.

Тем временем в социальных сетях ведутся бурные обсуждения – мать ребенка буквально затравили. Жители республики желают ей самых страшных мук, смерти и пожизненного наказания. Нашлась даже девушка, которая предлагает создать петицию для того, чтобы подозреваемой дали пожизненное наказание.

- Любая нормальная мать последнюю рубашку продаст, но найдет, чем прокормить ребенка. В самом крайнем случае можно было приехать в город, написать в органах опеки временный отказ от ребенка. Продать дом, переехать в город и найти работу, и тогда уже забрать ребенка из детского дома. Стоит только начать искать и находятся самые разные выходы из любой, даже самой безнадежной ситуации, - пишет Регина Т.

- Надеюсь, ее убьют в тюрьме. Чтоб руки у нее отсохли, - восклицает Марина М.

- Нужно закопать ее живьем, - уверен Фанур Д.

Напомним,что тело годовалого Тимура Хабирова нашли в два часа ночи 31 августа. Его искали почти трое суток сотни человек – поисковики, волонтеры, полиция, сельчане, кинологи. До последнего всем хотелось верить, что мальчик жив. Его мать, пытаясь запутать следствие, 29 августа заявила в полицию о том, что ребенок пропал ночью из своей кроватки.

ИСТОЧНИК KP.RU