2019-08-31T10:52:41+03:00
Происшествия

Мать двоих детей в Башкирии задушила годовалого сына из-за голода

Женщина выдвинула версию, что у нее не было денег на еду
Эльвина АПАРИНА
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Вся Башкирия сегодня обсуждает чудовищное преступление, как 28-летняя мать задушила собственного ребенка и закопала его на своем же участке.

В деле появились новые подробности – Юлия Хабирова могла пойти на преступление из-за нехватки денег. У матери двоих детей были долги за коммунальные услуги, помимо этого, женщина сообщила следователям, что убила ребенка, потому что не могла его прокормить. Об этом сообщает «Вся Уфа» со ссылкой на собственный источник. Правда это или нет, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Помимо этого у женщины имеется несколько долгов, которые опубликованы на сайте судебных приставов.

За женщиной числилятся долги в базе ФССП

За женщиной числилятся долги в базе ФССП

По данным «КП-Уфа», в октябре 2018 года женщине угрожали забрать детей в приют из-за того, что в ее доме отключат газ и электроэнергию за долги. Со слов знакомых, Юлия всегда работала – устраивала людей на работу по вахтам, подрабатывала менчендайзером.

Напомним, история с убийством Тимура Хабирова прогремела на всю Башкирию 31 августа. Его тело ночью было найдено на собственном участке – малыша задушила и закопала мать. Чтобы запутать следствие, она сообщила, что ее сын пропал в ночь на 29 августа, а затем изменила показания и сказала, что вынесла Тимура живым во двор и положила в куст крапивы. Сейчас она задержана, женщина призналась в убийстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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