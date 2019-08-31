Подробности аварии под Уфой, где от столкновения загорелась иномарка
В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла вчера ближе к вечеру под Уфой. Напомним, на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись «Ниссан Альмера», за рулем которого был 19-летний парень, и «Киа Спортейдж» под управлением 66-летнего мужчины.
От сильного удара первая иномарка слетела в кювет и загорелась. Ее пассажиры, мужчины 37 и 50 лет, 21-летняя женщина и 6-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести.
С «Киа» пострадали водитель и его 50-летняя пассажирка.
«Комсомолка» вчера также публиковала историю героя, который помогал пострадавшим людям в этом ЧП. Раиль Атимбетов по очереди вынес маленькую девочку, ее маму и папу, а затем и водителя «Ниссана». Он так торопился помочь пострадавшим, что даже потерял в суматохе ключи от своей машины.
ИСТОЧНИК KP.RU