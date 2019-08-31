Подробности аварии под Уфой, где от столкновения загорелась иномарка

СЕГОДНЯ 09:58 2019-08-31T09:58:52+03:00

В результате ДТП пострадали шесть человек

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В ГИБДД Башкирии рассказали подробности аварии, которая произошла вчера ближе к вечеру под Уфой. Напомним, на автодороге Уфа-Оренбург столкнулись «Ниссан Альмера», за рулем которого был 19-летний парень, и «Киа Спортейдж» под управлением 66-летнего мужчины.

От сильного удара первая иномарка слетела в кювет и загорелась. Ее пассажиры, мужчины 37 и 50 лет, 21-летняя женщина и 6-летняя девочка получили травмы различной степени тяжести.

С «Киа» пострадали водитель и его 50-летняя пассажирка.

«Комсомолка» вчера также публиковала историю героя, который помогал пострадавшим людям в этом ЧП. Раиль Атимбетов по очереди вынес маленькую девочку, ее маму и папу, а затем и водителя «Ниссана». Он так торопился помочь пострадавшим, что даже потерял в суматохе ключи от своей машины.

ИСТОЧНИК KP.RU