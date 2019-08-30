Житель Башкирии рискуя жизнью вытащил из горящей машины семью с маленьким ребенком

СЕГОДНЯ 18:22 2019-08-30T18:22:42+03:00

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Сегодня, 30 августа, под Уфой произошла жуткая авария: у поворота на Атаевку водитель «Ниссана» протаранил «КИА», после чего вылетел в кювет и загорелся. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, за рулем японской иномарки находился таксист, который вез в город со стороны Булгаково семью с маленькой девочкой.

По словам очевидцев ДТП, таксист, по всей видимости, пытался проскочить на красный, но в этот момент на перекресток уже выехала «КИА». В итоге виновник аварии оказался на обочине, машина стала гореть. Внезапно к горящему автомобилю подскочил случайный свидетель аварии и стал вытаскивать пострадавших из объятого пламенем салона. Он по очереди вынес маленькую девочку, которой другие очевидцы дали на вид не более шести лет, ее маму и папу, а затем и нерадивого таксиста.

Как отмечают пользователи соцсетей, храброго мужчину зовут Раиль Атимбетов. Он так торопился помочь пострадавшим, что даже потерял в суматохе ключи от своей машины.

- С травмами различной степени тяжести всех пострадавших увезли на скорой. Также в аварии пострадали водитель Киа и его пассажирка. Ниссан сгорел полностью, - пишет очевидец ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU