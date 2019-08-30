МЧС Башкирии объявило очередное предупреждение – на этот раз из-за заморозков

СЕГОДНЯ 13:44 2019-08-30T13:44:42+03:00

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Региональное МЧС предупредило жителей Башкирии о надвигающихся заморозках. В пресс-службе аварийного ведомства со ссылкой на метеорологов сообщили, что в период с 31 августа по 2 сентября ночью и утром в республике заметно снизится температура: на почве и в воздухе ожидаются заморозки, 0, -3 градусов. В первую очередь это касается северных и горных районов.

В МЧС также рассказали о погоде на ближайшие сутки. Так, с 20 часов 30 августа до 20 часов 31 августа в Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Северный и северо-восточный ветер будет бушевать ночью – возможны порывы до 17 м/с. Днем температура воздуха составит +8, +13 градусов. Утром на отдельных участках автодорог ограничится видимость до 1000 метров.

О том, какая погода ожидается в Башкирии на выходных, можно узнать по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU