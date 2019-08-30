Ниже нуля: синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Башкирии на выходных

СЕГОДНЯ 10:54 2019-08-30T10:55:17+03:00

На почве и в воздухе прогнозируются заморозки

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Лето заканчивается уже в грядущую субботу, и погода в Башкирии на выходных будет полностью соответствовать осени.

Сегодня, 30 августа, в республике пройдет небольшой дождь. На востоке зарядят ливни. Северный и северо-восточный ветер будет умеренным, местами ожидаются порывы до сильного. Об этом еще вчера предупреждало МЧС. Температура днем составит +12, +17 градусов.

В последний день августа ситуация с осадками не изменится. Разве что проливных дождей будет поменьше. Направление ветра останется прежним – с возможными порывами. Температура ночью будет колебаться в пределах +1, +6 градусов. При прояснениях ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до - 1, -3 градусов. Днем чуть потеплеет, +8, +13.

Первое сентября также ничем не удивит жителей Башкирии: дожди и северный и северо-западный ветер. Ночью по-прежнему +1, +6 с заморозками до «минусовой» температуры. Днем те же самые 8-13 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU