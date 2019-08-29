За выборами в Башкирии будет наблюдать глава СПЧ при президенте России

СЕГОДНЯ 15:29 2019-08-29T15:46:25+03:00

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За выборами в Башкирии будет следить Михаил Федоров, глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом на пресс-конференции «За честные выборы» в Уфе рассказала ответственный секретарь СПЧ Ирина Киркора. По данным представителя мониторинговой группы по выборам, из Башкирии поступает информация о провокациях и фальсификациях.

– Мы видим тексты жалобы по поводу нарушений на УИК №3050 в селе Булгаково за две недели до дня голосования, – цитирует Киркору «РБК-Уфа». – В этой ситуации Михаилом Федотовым принял решение лично возглавить мониторинговую рабочую группу.

Она отметила, что жалобы поступили также из Стерлитамака, Сибая и Агидели. Исполнительный директор Ассоциации юристов России Станислав Александров сообщил, что «из некоторых источников поступает информация о готовящихся провокациях». В общей сложности набралось около 10 сообщений. Они направлены в правоохранительные органы.

Напомним, наблюдателями на выборах в Башкирии будут больше тысячи юристов.

ИСТОЧНИК KP.RU