2019-08-29T14:31:14+03:00
Общество

За выборами в Башкирии будет следить тысяча юристов

Волонтеры будут контролировать ситуацию на избирательных участках
Рустем АХУНОВ
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За выборами в Башкирии будет следить тысяча юристовЗа выборами в Башкирии будет следить тысяча юристов
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Больше тысячи наблюдателей-юристов будут контролировать процедуру проведения выборов главы Башкирии.

О том, как будут работать юристы-наблюдатели рассказал руководитель аппарата ассоциации юристов России Станислав Александров.

Глава ведомства объяснил, что у волонтеров уже есть опыт работы на подобных мероприятиях – на выборах 2018 года. Александров отметил, что наблюдатели смогут дать общественную оценку выборам. Всего к работе привлекут более тысячи юристов.

Напомним, что выборы главы Башкирии пройдут 8 сентября. Для уфимцев, которые отдадут голос до 14 часов власти города и республики приготовили ряд полезных скидок и бонусов в столичных магазинах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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