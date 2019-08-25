Под Уфой женщина на легковушке насмерть сбила человека и вылетела в кювет
ДТП с летальным исходом произошло в Иглинском районе
фото: ГИБДД РБ
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Минувшей ночью в Иглинском районе произошло смертельное ДТП. Как сообщает республиканская госавтоинспекция, трагедия случилась на 16 километре автодороги Уфа-Охлебинино.
39-летняя уфимка за рулем «Mazda 3» сбила 29-летнего местного жителя. После наезда легковушка оказалась в кювете. Пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.
фото: ГИБДД РБ
По данным региональной ГИБДД, за вчерашний день на дорогах республики зафиксировано 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 17 пострадали.
Напомним, накануне днем на трассе в Башкирии разбилась молодая семья.
ИСТОЧНИК KP.RU