В жуткой аварии на трассе в Башкирии погибла молодая семья

СЕГОДНЯ 15:35 2019-08-24T15:35:55+03:00

У супружеской пары не было ни единого шанса выжить

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Сегодня утром, 24 августа, около 11 часов утра на трассе Магнитогорск-Кизильское в Абзелиловском районе Башкирии произошла жуткая авария. Как пишет в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, на дороге столкнулись встречные ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».

По данным ГИБДД по Башкирии, от удара оба автомобиля практически превратились в груду металлолома. В салоне отечественной легковушки находилась супружеская пара из Магнитогорска – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина. От полученных травм они скончались на месте ДТП.

- Травмы получили также водитель и пассажир «Киа». На месте работает полиция, обстоятельства и причины аварии предстоит установить, - заявил Динар Гильмутдинов.

ИСТОЧНИК KP.RU