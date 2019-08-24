В жуткой аварии на трассе в Башкирии погибла молодая семья
Сегодня утром, 24 августа, около 11 часов утра на трассе Магнитогорск-Кизильское в Абзелиловском районе Башкирии произошла жуткая авария. Как пишет в своем блоге главный госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов, на дороге столкнулись встречные ВАЗ-2112 и «Kia Sportage».
По данным ГИБДД по Башкирии, от удара оба автомобиля практически превратились в груду металлолома. В салоне отечественной легковушки находилась супружеская пара из Магнитогорска – 33-летний мужчина и 32-летняя женщина. От полученных травм они скончались на месте ДТП.
- Травмы получили также водитель и пассажир «Киа». На месте работает полиция, обстоятельства и причины аварии предстоит установить, - заявил Динар Гильмутдинов.
ИСТОЧНИК KP.RU