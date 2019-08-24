2019-08-24T10:11:56+03:00
Здоровье

В Башкирии у десятков людей выявили опасный вирус

Среди заболевших есть четверо детей
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Валерий ЗвонаревФото: Валерий Звонарев
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По данным Росздравнадзора по Башкирии, в республике за полгода было зарегистрировано 12 случаев заболевания корью. Опасным вирусом, прозванным «детской чумой», с января по июль 2019 года был выявлен у восьмерых взрослых и четверых детей в возрасте до 14 лет.

Согласно данным ведомства, показатели заболеваемости корью в Башкирии по сравнению с прошлым годом снизились. В 2018 году корью заболели 8 взрослых и 11 детей. Тогда, например, в инфекционной больнице Уфы был объявлен карантин по кори.

Врачи предупреждают жителей Башкирии: вакцинация может спасти детей от опасных заболеваний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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