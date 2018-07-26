Главврач инфекционной больницы Радик Галимов: «К вакцинации надо подходить с умом»

26 Июль 09:38 2018-07-27T09:05:57+03:00

Изменить размер текста: A A

В преддверии Всемирного дня борьбы с гепатитом, который ежегодно отмечается 28 июля, главный врач уфимской инфекционной клинической больницы №4 Радик Галимов рассказал о распространенности этого опасного заболевания в республике. В беседе с «Комсомолкой» врач-инфекционист напомнил жителям Башкирии и о мерах профилактики против других вирусных заболеваний и, напоследок, раз и навсегда развеял слухи об эпидемии кори в Уфе.

ГЕПАТИТ С – ИЗЛЕЧИМ

- В предстоящую субботу, 28 июля, в Уфе пройдет акция, посвященная борьбе с вирусными гепатитами. Ежегодно от последствий гепатита погибает множество людей. Хотя в республике нет эпидемии, но ежегодно в Башкирии выявляется до 800 пациентов с хроническим вирусным гепатитом С и порядка 200 пациентов с гепатитом В. Всего в регионе на учете состоит около 19,5 тысяч человек с гепатитом С, среди которых есть как пролеченные, так и не пролеченные, - рассказывает Радик Галимов.

По словам специалиста, проблема распространения вирусов достаточно серьезная еще и потому, что истинное количество пациентов доподлинно не известно.

-Не даром хронический вирусный гепатит называют «ласковым убийцей». Дело в том, что пока не появятся серьезные изменения в организме, человек может и не знать о нем. Чаще всего выявление происходит совершенно случайно при каких-то плановых обследованиях при подготовке к госпитализации или к операции, при ежегодных медосмотрах. Целенаправленно выявляется гораздо реже, - подчеркнул главврач ИКБ №4.

Главврач уфимской ИКБ №4 Радик Галимов рассказал о самых необычных привозных вирусахФото: Павел КРАЙНОВ

Радик Галимов отмечает, что вот уже второй год подряд сотрудники уфимской инфекционной клинической больницы №4 проводят акцию - бесплатное фибросканирование пациентов с хроническими вирусными гепатитами.

- Что из себя представляет эта процедура? На специальном аппарате проводится, так сказать, один из видов ультразвукового исследования, которое заменяет биопсию печени. Раньше для того, чтобы выяснить, насколько выражен фиброз печени, насколько она близка к циррозу, необходимо было сделать пункцию, то есть взять образец тканей. И уже потом, глядя под микроскопом, можно было увидеть какие-либо изменения. Сейчас это все делает техника, и процедура занимает не больше двух-трех минут. Это абсолютно безопасно – никаких проколов на коже. Просто ставим датчик и получаем результат, который потом интерпретирует врач, - говорит инфекционист.

По словам Радика Галимова завершится акция экспресс-тестированием на наличие маркеров вирусных гепатитов. Любой житель республики может принять участие и узнать об их наличии у себя. Для этого достаточно подойти к стойке информации в Лайфстайл центре «Башкирия» в субботу, 28 июля. Тесты будут проводить с 12:00 до 17:00.

- Что такое маркер и чем грозит его наличие? Если маркер выявляется, то для человека это сигнал для более тщательного и детального обследования у врача, - отмечает врач-инфекционист.

Радик Галимов также подчеркивает – гепатит С – излечим.

- Уже с начала 2000-х годов это заболевание лечится, притом достаточно эффективно. За последние четыре года появились препараты прямого противовирусного действия. Если раньше гепатит нужно было лечить полгода-год, то сейчас с высокой эффективностью, вплоть до 96%, его можно вылечить за два-три месяца. Конечно, многое зависит от состояния пациента, в котором он подходит к началу терапии, насколько поражена его печень. Но на сегодняшний день у нас есть необходимые средства для борьбы с этим вирусом и ежегодно мы стараемся увеличить охват пролеченных пациентов - подытожил он.

КАК НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ ГЕПАТИТОМ

Уфимские врачи-инфекционисты напоминают: для того, чтобы вирус гепатита попал в организм, необходимо чтобы было нарушено состояние кожных покровов, либо слизистых. Заразиться можно при потреблении инъекционных наркотиков, переливании крови и её компонентов, при половых контактах, при медицинских или косметологических процедурах.

- Для профилактики достаточно защищать себя во всех вышеперечисленных случаях. Желательно хотя бы раз в год проверять себя на наличие маркеров гепатита В и С. В случае с гепатитом В профилактикой служит вакцинация, которая доказала свою эффективность – у нас в республике выявляется не более 200 случаев в год. В основном, у взрослого населения, потому что с 2001 года дети от гепатита В прививаются с рождения, - говорит Радик Галимов.

По словам главврача инфекционной больницы, не стоит забывать о том, что тех же стоматологов и косметологов следует посещать только сертифицированных и имеющих лицензию.

- Сейчас очень модной стала косметология и татуаж на дому. Стоит помнить, что это риск, связанный с распространением вируса гепатита, - подчеркнул инфекционист.

А ЧТО С ДРУГИМИ ВИРУСАМИ?

Во врачебной среде большинство инфекционных заболеваний принято называть социально-значимыми заболеваниями. Радик Галимов пояснил что это такое и как эти болезни влияют на нашу жизнь.

-До определенного момента считалось, что чем хуже условия жизни, чем ниже социальное положение в определенных районах, тем легче эти заболевания распространяются. Бытовало мнение, что гепатиты и ВИЧ-инфекция распространяется в среде тех, кто употребляет инъекционные наркотики. Сейчас ситуация меняется и эти заболевания выявляются у вполне благополучной части населения. Кроме того, социально-значимое заболевание не только вредит здоровью людей, но и наносит экономический ущерб.

По словам врача, к этому же типу заболеваний можно отнести и корь. Всего за прошлый год в России было выявлено около 700 случаев, а ущерба от него Роспотребнадзор насчитал на 42,5 млн рублей.

ВАКЦИНАЦИЯ С УМОМ

Радик Галимов отмечает, что на сегодняшний день на вакцинацию, от гриппа, например, тратятся большие деньги, и ее эффективность полностью доказана.

-Порой, люди задают мне вопрос: я привился, а все равно заболел. Как так? Но вопрос-то в другом – а гриппом ли заболели? Кроме самого гриппа, в разгар сезона респираторные заболевания вызывают более 200 различных инфекций, - говорит главврач ИКБ №4.

Уфимские инфекционисты могут распознать практически любой вирусФото: Олег РУКАВИЦЫН

По его словам, вакцинация – это самая действенная мера защиты от тяжелого течения гриппа.

-Вакцинация – это та самая мера, которая позволила спасти миллионы жизней. Естественно, как любое медицинское вмешательство, как чужеродное вещество, оно несет какие-то риски. Однако риски от вакцинации и от самого заболевания – не сопоставимы. Я всегда призываю подходить к этому шагу с умом. Перед прививкой ребенка всегда должен осмотреть педиатр. Рекомендуется сдавать общий анализ крови, чтобы проверить, есть ли какие-либо изменения в организме ребенка. В конце концов, не только медицина должна заботиться о здоровье населения, но и население должно помнить о своем здоровье, - подчеркнул он.

МИФЫ О КОРИ

День ото дня в «мамских» сообществах накаляется обстановка – от слухов об эпидемии спасу нет. Врач-инфекционист подчеркивает – поводов для паники нет.

-На сегодняшний день в республике зарегистрированы 15 случаев кори. У нас достаточно неплохой охват вакцинации, но, к сожалению, есть и случаи отказов. Также некоторых заболевших не могли привить ранее по каким-либо другим причинам, например, были медицинские противопоказания. Так что не все случаи заболевания связаны с отказом прививать своего ребенка. А источник этой опасной болезни, называемой «детской чумой», находится за пределами нашей республики, в том числе и за рубежом. Причем не только в развивающихся странах, - подытожил Радик Галимов.

САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ ПРИВОЗНЫЕ ВИРУСЫ

А как обстоят дела с необычными привозными вирусами, которых в Башкирии отродясь не бывало?

-В единичных случаях к нам в Башкирию из центральной Африки и Южной Америки, бывает, привозят малярию. Это заболевание остается серьезной проблемой, которая беспокоит и Всемирную организацию здравоохранения. Несколько десятилетий пытаются создать вакцину против малярии, потому что от нее продолжат погибать люди по всему миру. В основном, конечно, в развивающихся странах. В Россию завозят чуть больше ста случаев в год, в том числе и в единичных случаях к нам в республику. Из Африки малярию завозят, как правило, не туристы, а работающие там по найму специалисты. Привозили ее и золотоискатели из Южной Америки, - делится врач-инфекционист.

По его словам, самый необычный вирус, «прибывший» в Башкирию из заграницы – лихорадка Денге.

-Это геморрагическая лихорадка, которая передается через укусы комаров. Сейчас в тропическом поясе она довольно распространена. Был у нас случай, когда заболели сразу пять человек. Все они были знакомы между собой, вместе ездили отдыхать, - рассказывает специалист.

Врачи отмечают, что сложность в лечении этой экзотической болезни заключается в том, что в первый раз ее переносят легко и осложнения возникают довольно редко. Но стоит подхватить вирус повторно, как болезнь будет протекать намного тяжелее - вплоть до печальных последствий.

-Мы всем советуем при выезде в тропические страны использовать репелленты. Особенно, когда покидаете зону отеля и отправляетесь на экскурсии. Помните – в тропических странах насекомые могут нести опасность, - предостерегает Радик Галимов.

Тем не менее, лабораторная база уфимских инфекционистов позволяет выявлять вирусы, которые в наших условиях не распространены.

-Мы всегда готовы к завозу различных инфекций, - подводит итог главврач уфимской инфекционной больницы.