Жители Уфы продолжают рыбачить на опасном пруду, где мужчина погиб от удара током

СЕГОДНЯ 17:15 2019-08-23T17:15:27+03:00

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Жители Уфы, несмотря на запреты, рыбачат на опасном пруду в Дёме. Водоем находится возле улицы Мечтателей и местные жители облюбовали его в качестве места отдыха. Вот только прямо над прудом находятся линии электропередач под напряжением в 10 тысяч вольт. Прошлой осенью отдых здесь уже стоил жизни 36-летнему мужчине. Он зацепил удочкой высоковольтный провод и получил удар током. Спасти его не успели.

Однако этот случай горожан ничему не научил. Несмотря на ежедневные рейды спасателей, уфимцы продолжают тут рыбачить и даже просят районную администрацию облагородить пруд, чтобы устраивать тут пикники. Тем не менее такое использование территории в планы властей не входит, здесь намереваются построить дорогу.

- Разработана проектная документация строительства автомобильных дорог по ул. Исследовательской, Генерала Кусимова, Мечтателей. Проект уже прошел государственную экспертизу, а значит строительство начнется в скором времени, - уточнили в мэрии Уфы.

ИСТОЧНИК KP.RU