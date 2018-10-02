2018-10-02T17:19:44+03:00
Происшествия

В Уфе рыбак погиб от удара током

ЧП произошло в микрорайоне Дема [видео]
Эльвина АПАРИНА
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фото: соцсетифото: соцсети
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Сегодня днем в 15 часов, 2 октября, на улице Генерала Кусимова произошло ЧП – был обнаружен мертвым рыбак. Как ранее сообщали очевидцы, мужчина решил половить рыбу в водоеме и в какой-то момент задел удочкой электропровод. От удара током рыбак упал на землю.

Заметив лежащего мужчину, прохожие бросились ему на помощь и пытались откачать, а также вызвали скорую. Однако приехавшие на место медики лишь констатируют смерть рыболова.

- Мужчину ударило током, и он упал в воду. Выяснилось, что он ловил рыбу в запрещенном месте, зацепил удочкой высоковольтные провода, получил удар током. В состоянии шока рыбак упал в воду. Несмотря на реанимационные действия, мужчина скончался, не приходя в сознание, - сообщили спасатели Уфы.

Причины несчастного случая высняются.

По данному факту проводится доследственная проверка. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа в составе следователей СК России и сотрудников полиции. Личность погибшего установлена. Им оказался 36-летний гражданин Китая. Причины несчастного случая выясняются.

В Уфе рыбака ударило током насмерть.

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