Обвинившая начальников в изнасиловании экс-дознавательница из Уфы вышла на новую работу

СЕГОДНЯ 08:47 2019-08-23T08:47:30+03:00

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Бывшая дознавательница из Уфы, обвинившая троих офицеров МВД Башкирии в изнасиловании нашла новую работу. Об этом сообщила журналистам адвокат девушки Ирина Валиева вчера после очередного заседания в Кировском районном суде. Правда, куда именно устроилась Гузель С. (имя изменено – прим. ред.) защитница рассказывать отказалась. Что касается судебного разбирательства, то оно вновь было перенесено из-за плохого состояния потерпевшей.

Напомним, история тянется с октября прошлого года. 23-летняя дознавательница уфимского районного отдела полиции обвинила в групповом изнасиловании офицеров Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла Яромчука. По утверждению девушки, они надругались над ней в кабинете отдела по вопросам миграции. Сейчас все трое находятся под домашним арестом. Недавно потерпевшая заявила, что собирается взыскать с обвиняемых 100 млн рублей морального ущерба.

ИСТОЧНИК KP.RU