В Башкирии несовершеннолетние экс-влюбленные покончили с жизнями с разницей в четыре дня

СЕГОДНЯ 16:26 2019-08-14T16:29:28+03:00

Изменить размер текста: A A

На прошлой неделе в небольшом селе Шингак-куль Чишминского района сразу два подростка покончили с собой. Сначала счеты с жизнью свел 17-летний Павел (здесь и далее имена изменены - Прим. ред.), а спустя четыре дня – 16-летняя Дарья.

Как ранее писала «Комсосолка», тело парня было обнаружено 6 августа на веранде собственного дома. С места происшествия полицейские изъяли веревку и сотовый телефон. Через четыре дня, поздней ночью 10 августа, в предбаннике личного хозяйства тем же способом лишила себя жизни 16-летняя Дарья.

На данный момент известно, что оба подростка ходили в одну и ту же школу и, по всей видимости, учились в одном классе. В начале лета они получили аттестаты после окончания 9 класса. Знакомые рассказали, что какое-то время погибшие встречались, однако впоследствии разошлись. Местный житель полагает, что самоубийства могут быть напрямую связаны.

– Она из-за него могла покончить с собой, – сообщил местный житель, знакомый с обоими подростками.

Действительно, поступок юноши мог повлиять на девушку, которая и без того страдала от депрессии. На странице в социальной сети месяц назад она дала себе краткую характеристику. В частности, она отметила, что несколько раз пыталась покончить с собой, а также переживала панические атаки и нервные срывы. Помимо этого, она написала, что дружила «не с теми людьми».

Если суицид Дарьи еще можно как-то объяснить подорванным внутренним состоянием, то в случае с Павлом все совсем непонятно. Никто из его ближайшего окружения не мог и предположить, что парень решится на самоубийство.

фото: соцсети

- Всегда был веселым, на позитиве, – описывает подростка один из друзей.

Знакомые и родственники погибших выражают скорбь на страницах в соцсети.

- В памяти на всю жизни, навсегда в наших сердцах, – написала общая подруга Павла и Дарьи.

Корреспондент «Комсомолки» связался с Шингак-кульским сельсоветом, однако комментариев от местных властей получить не удалось: глава и специалист по делам молодежи находились на выезде.

ИСТОЧНИК KP.RU