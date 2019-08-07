В Башкирии родители обнаружили труп своего сына
Подросток покончил с собой
По какой причине парень совершил суицид, пока неизвестно
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В Чишминском районе свел счеты жизнью 17-летний подросток. Его тело обнаружили родители на веранде собственного дома в селе Шингак-Куль. Он учился в 10 классе местной школы.
Прибывшие на место происшествия криминалисты установили, что парень покончил с собой. По какой причине он это сделал, пока неизвестно. С места происшествия правоохранители изъяли улики. Сейчас стражи порядка устанавливают все обстоятельства страшной истории.
Напомним, в прошлом месяце стало известно о двух попытках суицида среди подростков. Обоих школьников тогда удалось спасти.
ИСТОЧНИК KP.RU