2019-08-14T15:12:16+03:00
Общество

Стали известны подробности похищения человека в Уфе

Мужчину затолкали в багажник и увезли из-за долгов его брата
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Полицейским о похищении сообщил очевидецПолицейским о похищении сообщил очевидец
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На прошлой неделе, 12 августа, в столице Башкирии трое молодых людей похитили человека. Всё произошло на улице Первомайской в Черниковке. Они избили 30-летнего уфимца и затолкали его в багажник. Инцидент прокомментировали в МВД Башкирии.

Автомобиль ВАЗ-2107, в котором незаконно удерживали человека, был обнаружен сотрудниками ГИБДД в том же районе. Предполагаемые преступники пытались сбежать от правоохранителей, но погоня была непродолжительной. Трое подозреваемых 19, 27 и 34 лет были задержаны, а их 30-летний заложник вызволен.

В тот же день Следком восстановил картину произошедшего. Как оказалось, в деле замешан 27-летний младший брат потерпевшего. За день до случившегося он распивал алкоголь с тремя подозреваемыми. Наутро один из них заметил, что с его банковской карты исчезла крупная сумма денег. Хозяин предположил, что их украл знакомый – тот самый родственник будущего заложника. Не найдя самого парня, трое подозреваемых нашли и избили его брата. Недоумевающего уфимца засунули в багажник и увезли. К счастью, полицейские вовремя успели найти автомобиль злоумышленников.

– В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что к пропаже денег причастна жена 34-летнего подозреваемого. По предварительным данным, она была обижена на супруга и перевела все деньги на другой счет, ему об этом не сообщив, – рассказали в пресс-службе МВД Башкирии.

Абсурдности истории добавляет тот факт, что за несколько часов до случившегося, 27-летний брат потерпевшего был задержан полицейскими по подозрению в грабеже – он похитил четыре бутылки алкоголя на глазах у работника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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