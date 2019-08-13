2019-08-13T20:47:40+03:00
Происшествия

Трое неизвестных на глазах у прохожих избили и затолкали уфимца в багажник

Инцидент произошел в Черниковке
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Похитители были задержаны и доставлены в больницу.Похитители были задержаны и доставлены в больницу.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В понедельник вечером, 12 августа, в дежурной части полиции раздался звонок. Очевидец сообщил, что на улице Первомайской трое неизвестных избили парня, затолкали беднягу в багажник и увезли его в неизвестном направлении. Свидетель не мог назвать точной марки автомобиля, это была либо «пятерка», либо «семерка». Зато с госномером легковушки неравнодушный уфимец не прогадал.

Сотрудники полиции совместно с инспекторами ГИБДД организовали операцию «Перехват». Далеко злоумышленники не уехали – ВАЗ-2107 был обнаружен на улице Победы. За рулем находился пьяный 22-летний парень. Ранее он был судим за кражу. Пассажирами в машине сидели еще двое молодых людей 19 и 34 лет. Второй так же проходил по уголовной статье за грабеж. Правоохранители вытащили из багажника пострадавшего. Им оказался 30-летний житель соседнего района. Похитители были задержаны и доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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