Мэрию Уфы покидает замглавы по экономике, промышленности и инвестициям
Илгиз Насыртдинов написал заявление об уходе
Насыртдинов считает, что администрация нуждается в молодых кадрах
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Сегодня стало известно об очередном кадровом изменении в мэрии Уфы. Пост заместителя главы администрации города по экономике, промышленности и инвестициям покинет Илгиз Насыртдинов. Чиновник написал заявление об уходе.
– Нужны свежие, молодые кадры, – цитирует Насыртдинова «Ъ-Уфа».
При этом он не исключил, что его дальнейшие планы будут связаны с администрацией. С 1998 по 2017 годы Илгиз Насыртдинов курировал финансы. В 2017 году чиновника перевели на должность замглавы по инвестициям и экономике.
Напомним, вчера объявили о назначении нового вице-мэра города по имущественным отношениям.
ИСТОЧНИК KP.RU