Мэрию Уфы покидает замглавы по экономике, промышленности и инвестициям

СЕГОДНЯ 12:22 2019-08-14T12:23:53+03:00

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Сегодня стало известно об очередном кадровом изменении в мэрии Уфы. Пост заместителя главы администрации города по экономике, промышленности и инвестициям покинет Илгиз Насыртдинов. Чиновник написал заявление об уходе.

– Нужны свежие, молодые кадры, – цитирует Насыртдинова «Ъ-Уфа».

При этом он не исключил, что его дальнейшие планы будут связаны с администрацией. С 1998 по 2017 годы Илгиз Насыртдинов курировал финансы. В 2017 году чиновника перевели на должность замглавы по инвестициям и экономике.

Напомним, вчера объявили о назначении нового вице-мэра города по имущественным отношениям.

ИСТОЧНИК KP.RU