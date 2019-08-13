2019-08-13T14:42:49+03:00
Общество

В администрации Уфы назначили нового вице-мэра

Начальником управления земельных и имущественных отношений стал Евгений Чебаков
Владислав КАЗАНЦЕВ
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До этого Чебанов был начальником правового управления мэрииДо этого Чебанов был начальником правового управления мэрии
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Сегодня, 13 августа, на еженедельной оперативном совещании в мэрии Уфы стало известно о новом назначении.

Ульфат Мустафин объявил, что заместителем главы администрации города и начальником управления земельных и имущественных отношений стал Евгений Чебаков. До этого чиновник так же занимал руководящую должность - был начальником правового управления мэрии.

В пресс-службе администрации столицы Башкирии отметили, что Чебанов «имеет значительный опыт работы в правовом секторе, областях управления земельными ресурсами и градостроительного контроля».

ИСТОЧНИК KP.RU

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