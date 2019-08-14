2019-08-14T11:37:02+03:00
Общество

В Уфе без вести пропал 15-летний Максим Поздняков

Подростка ищут второй день
Владислав КАЗАНЦЕВ
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К поискам Максима присоединился отряд "Лиза Алерт"К поискам Максима присоединился отряд "Лиза Алерт"
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В Уфе близкие и родственники ищут 15-летнего Максима Позднякова. Подросток вышел из дома 12 августа, но обратно так и не вернулся. К поискам школьника подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт». Активисты рассылают ориентировку на Максима по социальным сетям.

Приметы: рост – 180 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, карие глаза. Подросток был одет в черную футболку, серые спортивные штаны и черные кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Максима Позднякова, просят позвонить по телефону горячей линии «Лиза Алерт» 8(800)700-54-52 или 112.

Напомним, накануне были прекращены поиски 14-летнего уфимца. Он исчез после того как вышел поговорить с другом у подъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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